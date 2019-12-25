Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, разбившего окно в школе Выборга

В Ленобласти мужчина разбил камнем окно школы. Росгвардия задержала хулигана.

Утром в воскресенье, 24 сентября, в средней школе на улице Гагарина в Выборге сработала сигнализация.​ Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Прибыв к объекту, наряд​ вневедомственной охраны Росгвардии, задержал 39-летнего нетрезвого ранее судимого гражданина, который камнем разбил окно на первом этаже школы у входа в учреждение.

Его доставили в отдел полиции для установления мотивов проступка.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала хулигана, угрожавшего девушке на Замшевой улице.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга