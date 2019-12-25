Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, разбившего окно в школе Выборга

Утром в воскресенье, 24 сентября, в средней школе на улице Гагарина в Выборге сработала сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.
Прибыв к объекту, наряд вневедомственной охраны Росгвардии, задержал 39-летнего нетрезвого ранее судимого гражданина, который камнем разбил окно на первом этаже школы у входа в учреждение.
Его доставили в отдел полиции для установления мотивов проступка.
Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала хулигана, угрожавшего девушке на Замшевой улице.
Фото: ГУ Росгвардии Петербурга
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