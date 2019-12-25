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Росгвардия задержала хулигана, угрожавшего девушке на Замшевой улице
Сегодня, 14:12
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардия задержала хулигана, угрожавшего девушке на Замшевой улице

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Петербурженка отказалась знакомиться с мужчиной, после чего он начал ей угрожать. Росгвардия поймала хулигана.

В понедельник, 25 сентября, наряды вневедомственной охраны в Калининском районе получили приметы гражданина, который на Замшиной улице угрожал ножом 20-летней девушке, а после скрылся на автомобиле "Volkswagen Golf". Об этом сообщили в пресс-сужбе ГУ Росгвардии Петербурга.

Через 20 минут сотрудники Росгвардии на Герасимовской улице обнаружили иномарку и задержали водителя с пассажиром, похожего по приметам на разыскиваемого. В салоне машины был обнаружен игрушечный пистолет, у одного из задержанных изъят складной нож. 

Причиной конфликта девушки и мужчины стал отказ знакомиться.

Ранее сообщалось, что петербургская Росгвардия задержала пьяного водителя автомобиля каршеринга после увиденного ДТП.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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