Росгвардия задержала хулигана, угрожавшего девушке на Замшевой улице

Петербурженка отказалась знакомиться с мужчиной, после чего он начал ей угрожать. Росгвардия поймала хулигана.

В понедельник, 25 сентября, наряды вневедомственной охраны в Калининском районе получили приметы гражданина, который на Замшиной улице угрожал ножом 20-летней девушке, а после скрылся на автомобиле "Volkswagen Golf". Об этом сообщили в пресс-сужбе ГУ Росгвардии Петербурга.

Через 20 минут сотрудники Росгвардии на Герасимовской улице обнаружили иномарку и задержали водителя с пассажиром, похожего по приметам на разыскиваемого. В салоне машины был обнаружен игрушечный пистолет, у одного из задержанных изъят складной нож.

Причиной конфликта девушки и мужчины стал отказ знакомиться.

Ранее сообщалось, что петербургская Росгвардия задержала пьяного водителя автомобиля каршеринга после увиденного ДТП.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга