Во Всеволожске девочка с бабушкой потерялась на шоппинге

Вскоре женщину нашли на одной из соседних улиц – она тоже была занята поисками внучки. Ребенка вернули бабушке.

Днем 25 августа пятилетняя девочка ходила с бабушкой по магазинам во Всеволожске. Но позже потерялась, сотрудники Росгвардии помогли ей вернуться к бабушке. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Росгвардии заметили заплаканную пятилетнюю девочку на перекрестке Александровской и Ленинградской улиц. Она была одна. Выяснилось, что девочка потеряла бабушку и не может ее найти.

Вскоре женщину нашли на одной из соседних улиц – она тоже была занята поисками внучки. Ребенка вернули бабушке.

Фото: Piter.tv

