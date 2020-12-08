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Во Всеволожске девочка с бабушкой потерялась на шоппинге
Сегодня, 21:59
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Во Всеволожске девочка с бабушкой потерялась на шоппинге

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Вскоре женщину нашли на одной из соседних улиц – она тоже была занята поисками внучки. Ребенка вернули бабушке.

Днем 25 августа пятилетняя девочка ходила с бабушкой по магазинам во Всеволожске. Но позже потерялась, сотрудники Росгвардии помогли ей вернуться к бабушке. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Росгвардии заметили заплаканную пятилетнюю девочку на перекрестке Александровской и Ленинградской улиц. Она была одна. Выяснилось, что девочка потеряла бабушку и не может ее найти. 

Вскоре женщину нашли на одной из соседних улиц – она тоже была занята поисками внучки. Ребенка вернули бабушке.

Фото: Piter.tv
 

Теги: девочка, потеряшка, шоппинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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