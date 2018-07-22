Китайские и турецкие бренды заняли место ушедших финских и шведских марок в Петербурге

В аутлетах Петербурга выросла доля российских брендов освободившиеся места заняли новые страны.

С 2020 по 2025 год в аутлет-центрах Петербурга и Москвы заметно изменился состав арендаторов — вместо ушедших финских и шведских брендов появились марки из Китая, Турции и других стран.

Согласно исследованию IBC Real Estate, доля российских брендов в аутлет-центрах Москвы и Санкт-Петербурга за 5 лет увеличилась на 14 п. п., достигнув 47%.

По данным на сентябрь 2025 года, арендаторами торговых комплексов стали бренды из 29 стран. В сравнении с 2020 годом состав стран изменился: вместо ушедших финских и шведских компаний на рынке закрепились производители из Китая, Турции, Абхазии, Греции, Израиля, Казахстана и Латвии.

Наибольшее снижение зафиксировано у американских марок — их доля сократилась с 12 до 5%. Также отмечено уменьшение присутствия в люксовом сегменте на 2 п. п. и в среднем ценовом сегменте на 6 п. п., что связано с массовым уходом зарубежных ритейлеров. В Санкт-Петербурге уровень вакантности в аутлетах составляет 9,6%. По прогнозам аналитиков, открытие новых центров в ближайшие 3–5 лет не ожидается, однако свободные площади активно занимают российские компании и новые иностранные игроки.

Фото: pxhere.com