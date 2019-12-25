Россияне назвали свои любимые бренды

Отмечается, что наибольшее доверие и симпатию у граждан вызывают технологические гиганты и популярные ритейлеры.

Жители городов России назвали свои любимые бренды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Отмечается, что наибольшее доверие и симпатию у россиян вызывают технологические гиганты и популярные ритейлеры. В топ-5 рейтинга вошли южнокорейский бренд Samsung, производитель спортивных товаров Adidas, а также российские "Яндекс", "Сбер" и маркетплейс Ozon.

В своеобразную "карту доверия", составленную экспертами, вошли 50 наименований. Самой обширной группой в списке оказались производители товаров повседневного спроса. Вторым по популярности сегментом стала электроника и бытовая техника. Кроме того, значительную долю в рейтинге заняли цифровые сервисы и розничные сети.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия стала самым бюджетным направлением отдыха для россиян.

Фото: pxhere.com