Белоруссия стала самым бюджетным направлением отдыха для россиян

В топ-3 рейтинга также вошли Казахстан и Грузия.

Белоруссия стала самым бюджетным направлением отдыха для российских туристов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков сервиса путешествий "Туту".

Отмечается, что отдых в Белоруссии возглавил рейтинг самых бюджетных направлений отдыха в 2025 году. По данным аналитиков, недельный отпуск на двоих в стране обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Второе место по бюджету занял Казахстан. Там средняя стоимость недельного отдыха оценивается в около 70 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Грузия с показателем 93 тысячи рублей.

Также аналитики "Туту" сообщают, что в число бюджетных направлений вошли Армения (96 тысяч рублей), Узбекистан (105 тысяч), Киргизия (115 тысяч) и Турция (129 тысяч). Самый дорогой отдых для российских туристов обошелся в Колумбии, Мексике, Перу и Чили. Там недельный отдых на двоих оценивается в среднем от 300 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com