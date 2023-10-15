Более 60% петербуржцев уже спланировали отпуск на 2026 год

Каждый четвёртый участник исследования (27%) пока ещё не решил, в какое время года отправиться в отпуск.

Исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показало предпочтения жителей Петербурга относительно выбора сезона для основного отпуска в 2026 году. Согласно результатам опроса, подавляющее большинство петербуржцев (61%) уже приняли решение о наиболее удобном периоде для своего отдыха. Из них наибольшую популярность приобрело лето — оно стало выбором 46%, тогда как весна привлекает всего 7%, осень — 6%, а зима — менее 2%.

Каждый четвёртый участник исследования (27%) пока ещё не решил, в какое время года отправиться в отпуск. Ещё одна категория респондентов (12%) принципиально отказывается от заблаговременного планирования отдыха, оставляя этот вопрос на усмотрение сотрудников отдела кадров.

Женщины чаще мужчин отдают предпочтение летнему периоду для отпуска. Мужчины же демонстрируют большую склонность к спонтанному выбору и часто откладывают принятие решения.

Старшая возрастная группа опрошенных, лица старше 45 лет, демонстрирует наименьшую привязанность к летним каникулам (всего 41%), зато проявляет больший интерес к весеннему отдыху (10%). Напротив, молодые респонденты активнее используют тёплое время года для путешествий и релаксации.

Финансовое положение также влияет на выбор периода отпуска. Респонденты с доходом ниже среднего уровня реже планируют отдохнуть летом (лишь 43%), предпочитая зимние каникулы (6%). Те же, чей заработок превышает средний уровень, напротив, склонны выбирать именно летний отпуск.

Особенно ярко выражено стремление провести лето в отпуске среди семей с детьми — родители значительно чаще планируют летний отдых, нежели бездетные жители города.

Фото: unsplash (S"well)