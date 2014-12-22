В Петербурге на 10% увеличилось число вакансий с удаленной работой

Среднее значение зарплаты на удалёнке увеличилось до 92,7 тысячи рублей, что превышает показатель прошлого года на 15,1 тысячи рублей (медианная зарплата в 2024 году составляла 77,6 тысячи рублей).

Данные сервиса hh.ru свидетельствуют о продолжающемся росте популярности удалённой работы: каждая десятая вакансия в России предусматривает возможность трудиться вне офиса.

За период с января по сентябрь 2025 года количество размещенных работодателями вакансий составило 8,1 миллиона, что на 12% ниже показателя предыдущего года. Однако доля позиций с предложением удалённого формата увеличилась на 17%, достигнув уровня 745 тысяч (9%). Так, в прошлом году аналогичных предложений насчитывалось лишь 637 тысяч (7%) от общего объема.

В Петербурге отмечаются позитивные изменения: число вакансий с удалённым форматом возросло на 10%, составив почти 49,3 тысячи против 44,8 тысячи годом ранее. Среднее значение зарплаты на удалёнке увеличилось до 92,7 тысячи рублей, что превышает показатель прошлого года на 15,1 тысячи рублей (медианная зарплата в 2024 году составляла 77,6 тысячи рублей). Для сравнения, в столице рост вакансий с удалёнкой составил 22% (до 189,1 тысячи), а средняя зарплата поднялась до 103,6 тысячи рублей (+12,3 тысячи рублей за год).

Среди наиболее востребованных и высокооплачиваемых специальностей на удалённой основе лидируют профессии сферы IT, аналитики и консалтинговых услуг. Первое место занимает дата-сайентист с медианной заработной платой в размере 251,4 тысячи рублей, следом идёт DevOps-инженер с окладом в среднем 250,9 тысячи рублей.

Другие специальности в списке включают агента по недвижимости (212,9 тыс. рублей), системного аналитика (201 тыс. рублей), менеджера или консультанта по стратегии (200 тыс. рублей), брокера (197,5 тыс. рублей), программиста (174,6 тыс. рублей), системного инженера (150 тыс. рублей), сетевого инженера (148,1 тыс. рублей) и BI-аналитика (147,9 тыс. рублей).

