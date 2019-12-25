Эксперт рассказал, в каких случаях можно продлить себе отпуск

Отдельно специалист акцентирует внимание на ситуациях, когда работник заболел в последний день отпуска.

Заболевание во время ежегодного оплачиваемого отпуска даёт сотруднику право на его продление или перенос оставшихся дней на другое удобное время. Ключевым условием является предоставление работодателю официального медицинского заключения — больничного листа установленной формы, поясняет декан факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Вадим Виноградов в беседе с spb.aif.ru.

По его словам, длительность продления отпуска точно соответствует количеству дней, проведенных сотрудником на лечении, как это отмечено в больничном листе. Если болезнь пришлась на праздничный выходной день, он не засчитывается в число дополнительно предоставляемых дней.

Отдельно специалист акцентирует внимание на ситуациях, когда работник заболел в последний день отпуска. Данный день не будет зачтен как день отпуска, а последующий период болезни рассматривается отдельно как время временной нетрудоспособности. Важно учитывать, что оплата предоставляется за весь период заболевания, включая день последнего отпуска, и работник вправе требовать компенсацию неиспользованного времени, договорившись с руководителем о новом периоде отдыха.

Альтернативный путь — не увеличивать отпуск, а перенести на другой срок дни, приходящиеся на период болезни. "Выбор новых сроков возможен только по взаимному соглашению между сотрудником и работодателем. Сотрудник не может устанавливать даты самостоятельно. Оформляется дополнительное соглашение к трудовому контракту, а руководство выпускает соответствующее распоряжение. Обычно рекомендуется выбирать время до окончания текущего рабочего года, чтобы избежать накапливания неиспользованных отпускных дней", — уточняет юрист.

Указанные правила применяются и в случаях ухода за больным ребенком или иным членом семьи. Медицинское учреждение выдает специальный больничный лист по уходу, который обеспечивает аналогичные права на продление или перенос отпуска, как и при личной болезни самого сотрудника.

Ранее мы сообщили о том, что неудачный подарок на свадьбу получал каждый второй петербуржец.

Фото: Pxhere