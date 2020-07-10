Неудачный подарок на свадьбу получал каждый второй петербуржец

Наиболее раздражающими подарками респонденты назвали бесполезные сувениры вроде статуэток и магнитов (32%), а также недорогие формальности "для галочки" (27%).

Накануне свадьбы близкие друзья и родственники часто задумываются о подарке молодым супругам, стремясь выбрать нечто запоминающееся и необходимое. Однако далеко не все презентованные сюрпризы приносят радость паре. Исследование компании SOKOLOV показало, что почти половина респондентов из Петербурга (47%) сталкивались с неприятными ситуациями, когда получали неудачные подарки на торжество, а ещё треть (31%) становились свидетелями похожих эпизодов у знакомых. Об этом представителям издания "Вечерний Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе ювелирного бренда.

Наиболее раздражающими подарками респонденты назвали бесполезные сувениры вроде статуэток и магнитов (32%), а также недорогие формальности "для галочки" (27%). Нередко гостям преподносят ненужную технику, такую как дополнительный чайник или миксер (21%), выбираемые дарителями по собственному усмотрению книги и фильмы (20%), а также предметы декора вроде ковров и картин (14%).

Чаще всего молодые супруги сохраняют доброжелательность и проявляют уважение к гостю, принимая сомнительный подарок с улыбкой. Более половины молодых (51%) стараются поблагодарить дарителей, а затем незаметно прячут презент или передают другим. Треть опрошенных (30%) чувствуют лёгкую досаду, скрывая своё разочарование, и лишь небольшая доля (15%) испытывают искреннюю благодарность за любую оказанную заботу.

Основные причины возникновения неприятных сюрпризов кроются в особенностях выбора презента. Часто гости руководствуются собственными предпочтениями, не учитывая вкусы молодожёнов (28%). В 20% случаев невесты и женихи вовсе не формируют пожелания, в 18% — покупка совершается поспешно в последнюю минуту, а в 12% — целью становится экономия.

Самым любимым подарком большинства молодых из Санкт-Петербурга остаются денежные средства: этот вариант поддерживают 52% опрошенных. Треть участников исследования признают, что получение наличных удобно и честно (33%), а ещё 43% не видят препятствий, если просьба о деньгах звучит уважительно.

Далее в рейтинге предпочтений расположились подарочные карты на товары или поездку (40%), добротная бытовая техника (34%) и полезные бытовые принадлежности по предварительно одобренному списку пожеланий (33%). В первую десятку удачных вариантов вошли ювелирные изделия и часы, электронные устройства, тематические аксессуары для увлечений, романтическое путешествие, интерьерные украшения, выбранные специально для супругов, и совместные коллективные подарки.

Почти две трети респондентов (66%) отметили пользу составления списка желаний или нежелательных предметов (виш-листов и стоп-листов), утверждая, что это облегчает жизнь обеим сторонам. Почти половина (37%) сочли подобный подход правильным и открытым, четверть (29%) поддерживает составление конкретного перечня желаемого.

Многие участники приветствуют объединение ресурсов друзей и родственников. Каждая третья семья (38%) готова поддержать идею совместного сбора средств на дорогостоящий подарок, если инициатива одобрена молодыми, 27% уверены, что крупная вещь превосходит ценность множества мелких презентов. Важнейшие критерии оценки даров — их практичность и функциональность (36%), эмоциональная составляющая и личные переживания (20%), эстетика и символизм (19%). Цена оказалась наименее важной характеристикой — ей придают значение лишь 6% опрошенных.

