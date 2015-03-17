Все пять исков были удовлетворены.

Немецкая компания Hugo Boss подала пять исков в российские суды в защиту своих прав на бренды. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы.

Все исковые заявления были направлены в 2025 году. Арбитражный суд Москвы удовлетворил четыре иска, взыскав с ответчиков ООО "Зубайр", ООО "Миллениум", ООО "Просвет" и индивидуального предпринимателя Гюзел Йусуф в общей сложности 270 тысяч рублей компенсации. Кроме того, арбитражный суд Красноярского края взыскал 70 тысяч рублей компенсации с ООО "Муер". Отмечается, что все они незаконно использовали товарный знак немецкого бренда.

Ранее мы сообщали, что Mercedes заново регистрирует товарный знак в России.

Фото: pxhere.com