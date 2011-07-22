В период с января по июль 2025 года на рынке появилось всего 20 новых марок.

В России появилось почти втрое меньше новых брендов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные консалтинговой компании CMWP.

Отмечается, что в период с января по июль 2025 года на рынке появилось всего 20 новых марок. В их число вошли как российские, так и зарубежные бренды. Сокращение связано с высокой базой прошлых лет и ограниченным доступом бизнеса к кредитам из-за высокой ключевой ставки ЦБ.

Ранее мы сообщали, что доля бедных россиян вырастет до 7,6‑7,9% к концу 2025 года.

Фото: pxhere.com