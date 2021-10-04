  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доля бедных россиян вырастет до 7,6‑7,9% к концу 2025 года
Сегодня, 11:40
82
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Доля бедных россиян вырастет до 7,6‑7,9% к концу 2025 года

0 0

По словам эксперта, цены растут заметно быстрее, чем МРОТ.

Доля бедных россиян вырастет до 7,6‑7,9% к концу 2025 года. Об этом заявил инвестор Станислав Скуйбеда в комментарии "Газете.Ru".

По словам эксперта, цены растут заметно быстрее, чем МРОТ. Он напомнил, что в 2024 году доля россиян, получающих низкую зарплату, составляла 7,2%. Скуйбеда добавил, что для снижения доли бедных властям нужно индексировать детские и адресные выплаты по фактической инфляции ежеквартально.

Ранее экономист предупредила о резком подорожании гречки в РФ.

Фото: pxhere.com

Теги: бедность, россия, рост
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии