Доля бедных россиян вырастет до 7,6‑7,9% к концу 2025 года. Об этом заявил инвестор Станислав Скуйбеда в комментарии "Газете.Ru".

По словам эксперта, цены растут заметно быстрее, чем МРОТ. Он напомнил, что в 2024 году доля россиян, получающих низкую зарплату, составляла 7,2%. Скуйбеда добавил, что для снижения доли бедных властям нужно индексировать детские и адресные выплаты по фактической инфляции ежеквартально.

