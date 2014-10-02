  1. Главная
Экономист предупредила о резком подорожании гречки в РФ
Сегодня, 10:27
Экономист предупредила о резком подорожании гречки в РФ

Она подчеркнула, что на это повлияет плохой урожай.

Экономист Люза Байгузина предупредила о резком подорожании гречки в России. Об этом она рассказала "Газете.Ru".

По словам эксперта, стоимость гречки поднимется на 8-12% во втором полугодии. Она подчеркнула, что на это повлияет плохой урожай. Байгузина добавила, что создание резервных запасов гречки на уровне государства может помочь сдержать цены в условиях дефицита. Экономист считает, что это также позволит сгладить сезонные колебания цен на крупу.

Фото: Pixabay.com

 

