Задержан самый разыскиваемый наркобарон Колумбии

Президент страны назвал поимку самым серьезным ударом по наркоторговле в этом веке.

Колумбийская полиция провела с военными совместную спецоперацию, в ходе которой был задержан главарь группировки "Клан залива" Дайро Усуга по прозвищу Отоньель. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента страны Ивана Дуке.

Данное преступное сообщество занимается торговлей наркотиками. Глава государства отметил, поимка Отоньеля является самым серьезным ударом, который был нанесен по этой сфере на территории Колумбии в 21 веке.

Этот удар по Отоньелю в рамках операции "Осирис" знаменует конец для "Клана залива". Иван Дуке, президент Колумбии

Глава государства подчеркнул, запросы об экстрадиции наркобарона поступили от нескольких стран, включая Соединенные Штаты. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в Колумбии.

Ранее ФСБ России задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов.

Видео: Twitter/bob_boobs, NTN24