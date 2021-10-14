ФСБ задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании террористов

Подозреваемые поддерживали боевиков в Сирии.

ФСБ России задержала 14 человек, подозреваемых в финансировании боевиков. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным специалистов, подозреваемые вкладывали денежные средства в развитие радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Известно, что члены группировки действовали на территории Сирии.

ФСБ РФ в Москве, республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц. ЦОС ФСБ РФ

Во время обысков надзорное ведомство изъяло у фигурантов расследования средства коммуникаций, платежные инструменты, религиозно-экстремистские материалы. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, что "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок. Она вовлечена в сирийский вооруженный конфликт. Движение сформировано в 2017 году на базе группировки "Джабхат Фатх аш-Шам"* (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Другое название - "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов во Владимирской области.

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