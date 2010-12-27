Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Песочном

На пьяного водителя заведено уголовное дело.

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в смертельной аварии в Песочном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранительных органов, виновником произошедшего является молодой человек 1978 года рождения. Во время управления транспортным средством он был сильно пьян. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, авария произошла около двух часов ночи 13 июля в Курортном районе Петербурга. Водитель "Субару Импреза" совершил наезд на стоящий "Хундай Солярис". В результате ДТП таксист, находящийся за рулем "Хундай" погиб на месте.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с троллейбусом, в которой погибли два человека.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"