В аварии с троллейбусом в Калининском районе погибли два человека

Сегодня, 13 июля, около 19:40 в Калининском районе произошла смертельная авария, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
На Минеральной улице возле дома № 3 легковушка влетела в остановившийся на красный сигнал светофора троллейбус. Как видно на видео, от удара передняя часть автомобиля "ВАЗ2107" оказалась замята под общественным транспортом.
В результате аварии на месте погибли 47-летний водитель легковушки и его пассажирка. Больше в ДТП никто не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал о смертельной аварии на Митрофаньевском шоссе.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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