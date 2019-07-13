В аварии с троллейбусом в Калининском районе погибли два человека

Легковушка влетела в заднюю часть общественного транспорта.

Сегодня, 13 июля, около 19:40 в Калининском районе произошла смертельная авария, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На Минеральной улице возле дома № 3 легковушка влетела в остановившийся на красный сигнал светофора троллейбус. Как видно на видео, от удара передняя часть автомобиля "ВАЗ2107" оказалась замята под общественным транспортом.

В результате аварии на месте погибли 47-летний водитель легковушки и его пассажирка. Больше в ДТП никто не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал о смертельной аварии на Митрофаньевском шоссе.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"