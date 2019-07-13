На Митрофаньевском шоссе произошла страшная авария

Один из автомобилей раздавило самосвалом.

Днем 13 июля на пересечение Митрофаньевского шоссе со Старообрядческой улицей произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как видно на видео, что одна машина угодила под самосвал так, что от нее остались фактически одни запчасти. Другой автомобиль влетел в грузовик, но помял капот и бампер.

Свидетели аварии рассказали о троих пострадавших и погибшей на месте девушке. Информация о причинах аварии уточняется, по факту ДТП проводится проверка.

Отмечается, что дорога в сторону Кубинской улицы перекрыта, начинает скапливаться пробка.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с участие грузовика и легковушке на трассе "Скандинавия".

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"