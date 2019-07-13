Легковушка и грузовик спровоцировали серьезную аварию на трассе "Скандинавия"

В Выборгском районе Ленинградской области, на федеральной автодороге А-181 "Скандинавия", в районе поселка Огоньки, произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Как видно на видео, у легковушки сильные повреждения кузова. Люди, которые находились в машине, живы, но получили травмы.
У грузовика пробито переднее левое колесо и бензобак. По дороге растекается бензин, что создает дополнительную опасность возгорания.
Авария спровоцировала сильную пробку на трассе. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: на Пискаревском проспекте горит автомобиль.
Видео: Piter.TV
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