Легковушка и грузовик спровоцировали серьезную аварию на трассе "Скандинавия"

В Выборгском районе Ленинградской области, на федеральной автодороге А-181 "Скандинавия", в районе поселка Огоньки, произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как видно на видео, у легковушки сильные повреждения кузова. Люди, которые находились в машине, живы, но получили травмы.

У грузовика пробито переднее левое колесо и бензобак. По дороге растекается бензин, что создает дополнительную опасность возгорания.

Авария спровоцировала сильную пробку на трассе. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Пискаревском проспекте горит автомобиль.

Видео: Piter.TV