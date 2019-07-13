Видео: на Пискаревском проспекте горит автомобиль

Утром 13 июля на Пискаревском проспекте загорелся автомобиль, сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Как рассказали свидетели, мужчина на "Форде Мондео" очень спешил и наехал на люк. В результате наезда люк пробил ему бензобак. После удара машина моментально загорелась. Кроме того, она проехала в огне 100 метров.
Водитель автомобиля успел выбраться из горящей машины, у него не большие ожоги.
Ранее Piter.TV сообщал, что на проспекте Луначарского перевернулся автомобиль.
Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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