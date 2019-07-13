Видео: на Пискаревском проспекте горит автомобиль

Он загорелся из-за наезда на люк.

Утром 13 июля на Пискаревском проспекте загорелся автомобиль, сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказали свидетели, мужчина на "Форде Мондео" очень спешил и наехал на люк. В результате наезда люк пробил ему бензобак. После удара машина моментально загорелась. Кроме того, она проехала в огне 100 метров.

Водитель автомобиля успел выбраться из горящей машины, у него не большие ожоги.

Ранее Piter.TV сообщал, что на проспекте Луначарского перевернулся автомобиль.

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"