Ночью в Курортном районе произошла смертельная авария

По предварительной информации, один из водителей находился в нетрезвом состоянии.

Около двух часов ночи 13 июля в Курортном районе Петербурга "Субару Импреза" совершил наезд на стоящий "Хундай Солярис", сообщили Piter.TV в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на пересечении улиц Ленинградской и Советской в поселке Песочный.

В результате ДТП водитель "Хундай" погиб на месте от полученных травм. Мужчина, находившийся за рулем "Субару", с многочисленными травмами госпитализирован.

"В Красной машине водитель вышел сам в крови, машина дымилась. Во второй зажало человека, девушка кричала: "Вытащите его!" Как поняла по криками, в Красной ехали нетрезвые и молодые. Они и протаранили такси", – написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности участников происшествия.

Видео: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с большегрузом во Всеволожском районе.