В ДТП с "Нивой" и большегрузом во Всеволожском районе погиб водитель

Он выехал на встречную полосу по неустановленным причинам.

Утром 12 июля в Ленинградской области произошло ДТП, в ходе которого погиб один человек. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 8:55 на 252-ом километре автодороги "Магистральная" (Всеволожский район, Ленинградская область). Водитель "Нивы" 1952 года рождения ехал со стороны Выборгского шоссе в сторону поселка Стеклянное. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной с прицепом, за рулем которой находился водитель 1978 года рождения.

Водитель "Нивы" скончался до приезда скорой помощи. Причины ДТП выясняются.

Также 12 июля в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП

отдел пропаганды ГИБДД