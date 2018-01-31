В ДТП с "Нивой" и большегрузом во Всеволожском районе погиб водитель

Утром 12 июля в Ленинградской области произошло ДТП, в ходе которого погиб один человек. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 8:55 на 252-ом километре автодороги "Магистральная" (Всеволожский район, Ленинградская область). Водитель "Нивы" 1952 года рождения ехал со стороны Выборгского шоссе в сторону поселка Стеклянное. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной с прицепом, за рулем которой находился водитель 1978 года рождения.
Водитель "Нивы" скончался до приезда скорой помощи. Причины ДТП выясняются.
Также 12 июля в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты.
Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП
отдел пропаганды ГИБДД
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