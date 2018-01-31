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В ДТП с "Нивой" и большегрузом во Всеволожском районе погиб водитель

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Он выехал на встречную полосу по неустановленным причинам.

Утром 12 июля в Ленинградской области произошло ДТП, в ходе которого погиб один человек. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 8:55 на 252-ом километре автодороги "Магистральная" (Всеволожский район, Ленинградская область). Водитель "Нивы" 1952 года рождения ехал со стороны Выборгского шоссе в сторону поселка Стеклянное. По неустановленным причинам он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной с прицепом, за рулем которой находился водитель 1978 года рождения.

Водитель "Нивы" скончался до приезда скорой помощи. Причины ДТП выясняются.

Также 12 июля в Невском лесопарке самосвал улетел в кусты.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП
отдел пропаганды ГИБДД

Теги: всеволожский район, дтп с нивой, нива
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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