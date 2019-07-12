В Невском лесопарке самосвал улетел в кусты

Также пострадал легковой автомобиль.

Недалеко от Свердловского поселения Всеволожского района произошло ДТП. Грузовик оказался в кювете и помял "Жигули". Об этом сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Об инциденте в Невском лесопарке рассказали утром 12-го июля. Самосвал оказался в кустах. О пострадавших не сообщается.

Авария спровоцировала серьезную пробку в сторону Петербурга, а также в противоположную сторону. Грузовому транспорту не проехать. Скорость движения на некоторых участках - около 2 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель скончался после ДТП во Всеволожском районе.

Видео: vk.com/spb_today