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Во Всеволожском районе иномарка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
Сегодня, 19:54
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IRINA_CHALKINA

Во Всеволожском районе иномарка столкнулась с грузовиком: есть погибшие

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В результате ДТП водитель "Мицубиси" скончался в больнице.

В четверг, 11 июля,  во Всеволожском районе "Мицубиси" столкнулся с самосвалом, гружёный песком. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИбДД Ленобласти и Петербурга.

Инцидент произошел по направлению Петербург - Матокса. Как оказалось, 56-летний водитель иномарки при выезде не предоставил преимущество в движении большегрузу. В результате произошло столкновение. Водитель  "Мицубиси" скончался в больнице. Остальные пассажиры легковушки: женщина и несовершеннолетний ребёнок находятся удовлетворительном состоянии.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Сортавала" водитель "Лады" вылетел на встречную полосу.

Фото:pixabay

Теги: дтп, дтп и чп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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