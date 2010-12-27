Во Всеволожском районе иномарка столкнулась с грузовиком: есть погибшие

В результате ДТП водитель "Мицубиси" скончался в больнице.

В четверг, 11 июля, во Всеволожском районе "Мицубиси" столкнулся с самосвалом, гружёный песком. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИбДД Ленобласти и Петербурга.

Инцидент произошел по направлению Петербург - Матокса. Как оказалось, 56-летний водитель иномарки при выезде не предоставил преимущество в движении большегрузу. В результате произошло столкновение. Водитель "Мицубиси" скончался в больнице. Остальные пассажиры легковушки: женщина и несовершеннолетний ребёнок находятся удовлетворительном состоянии.

Правоохранители проводят проверку.

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