На трассе "Сортавала" водитель "Лады" вылетел на встречную полосу: есть пострадавшие 

Водитель скончался на месте.

В четверг, 11 июля, на трассе "Сортавала" водитель "Лады" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИбДД Ленобласти и Петербурга.

водитель (м. 1997 г.р.), управляя а/м "Лада Приора", совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "МАН" с полуприцепом (м. 1979 г.р.) сказано в сообщении

Из-за столкновения "МАН" вылетел в кювет. После этого водитель отечественного автопрома столкнулся с другой иномаркой, которая двигалась навстречу.

В результате водитель "Лады" скончался на месте. Причины, почему молодой человек выехал навстречку выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером.

Фото: Piter.tv