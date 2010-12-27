На трассе "Сортавала" водитель "Лады" вылетел на встречную полосу: есть пострадавшие 

В четверг, 11 июля, на трассе "Сортавала" водитель "Лады" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИбДД Ленобласти и Петербурга.
водитель (м. 1997 г.р.), управляя а/м "Лада Приора", совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "МАН" с полуприцепом (м. 1979 г.р.)
сказано в сообщении
Из-за столкновения "МАН" вылетел в кювет. После этого водитель отечественного автопрома столкнулся с другой иномаркой, которая двигалась навстречу.
В результате водитель "Лады" скончался на месте. Причины, почему молодой человек выехал навстречку выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером.
Фото: Piter.tv
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