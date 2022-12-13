Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в лесу в Подольске

Следователи допросили подозреваемого по уголовному делу.

Подозреваемый в убийстве женщины в лесу в российском городе Подольске задержан. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета по Московской области. Специалисты установили, что жертвой оказалась 40-летняя местная жительница столицы, которая проживала на территории Щербинки. Полиция опросила всех знакомых погибшей, после чего были определены контакты тех граждан, с которыми женщина общалась за последнее время больше всего. Последним, кто видел москвичку, был 33-летний знакомый. После задержания подозреваемый признался в преступлении. Он пояснил, что совершил злодеяние еще 11 числа. Фигурант расследования пояснил, что причиной трагедии стал конфликт на бытовой почве. В результате мужчина ударил жертву арматурой, после чего - сбежал с места инцидента.

Мужчина сообщил, что 11 мая находился вместе со своей знакомой в лесном массиве, куда они прибыли по ее просьбе в целях поиска тайника с наркотическим средством. пресс-служба Следственного комитета России

Замминистра природных ресурсов Архангельской области задержан за хищение 18 миллионов рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России