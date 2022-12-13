Замминистра природных ресурсов Архангельской области задержан за хищение 18 миллионов рублей

Следственных комитет раскрыл подробности уголовного дела.

Задержаны несколько подозреваемых в совершении мошенничества, даче и получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО). Известно, что в числе подозреваемых оказались руководитель компании "Экоинтегратор" и заместитель главы местного министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. Правоохранительные органы пояснили, что речь идет о Кирилле Шаповалове, Валерии Шушкове и также Илье Лещенко, которого называют фактическим бенефициаром "Экоинтегратора".

.... подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ, пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ части 3 статьи 285 УК РФ и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Специалисты полагают, что начальник "Экоинтегратора" с декабря 2020 года по апрель 2023-го, действуя совместно с иными лицами организовал ежемесячное предоставление в профильное региональное министерство о субсидии. Однако фигуранты расследования знали о том, что большая часть ТКО на полигоны отходов не доставлена, а услуги по обращению с ними региону оказаны не в полном объеме... В документах чиновники указали фальшивые сведения. Без проверки документов подозреваемые подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате компании удалось похитить из бюджета порядка 18 миллионов рублей. Представитель министерства за взятку в размере более 585 тысяч рублей пресекал попытки подчиненных проверить достоверность расчетов "Экоинтегратора".

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Фото и видео: Следственный комитет России