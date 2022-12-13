В ЛНР вынесли приговор украинскому военному за обстрел жилых домов

Павел Симко будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Верховный суд на территории Луганской народной республики приговорил украинского военнослужащего, который обстреливал жилые дома для запугивания гражданских лиц, к 20 годам колонии. Соответствующее заявление сделали представители пресс-слцжбы Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры России. Специалисты установили вин Павла Симко, который жестоко обращался с мирным населением ЛНР, а также использовал в рамках вооруженного конфликта запрещенные методы сражения. Мужчина признан виновным по статье за убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом, а также намеренном повреждении чужой собственности общеопасным способом. Известно, что фигурант расследования раскаялся в содеянном.

Суд... приговорил Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба ГП РФ

Определено, что Павел Смилко с сослуживцами, находясь в лесу между населенными пунктами Александрополье Попаснянского района и Попасная, получил от своего командования приказ об обстреле жилых домов ради запугивания граждан. С 15 по 19 марта 2022 года силы ВСУ обстреливали гражданские объекты осколочно-фугасными снарядами "3ОФ35". Известно как минимум об одном погибшем в трагедии.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье