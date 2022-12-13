В Брянской области начальника отдела таможни арестовали по делу о взяточничестве

Следователи рассказали подробности преступления в регионе.

Начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни арестован по делу о получении взятки более 1 млн рублей. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета России. СПециалисты считают, что вечером 14 мая подозреваемый получил от генерального директора ООО денежные средства. Сделка состоялась в салоне личного автомобиля чиновника, расположенного вблизи нежилого здания на улице Набережной в городе Брянске. За эти средства представитель таможни пообещал помогать в беспрепятственном проезде грузового транспорта фирмы с грузами без необходимого для этого досмотра.

В настоящее время начальнику отдела Брянской таможни предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что оперативные мероприятия проводились при сотрудничестве с ФБР по Брянской области из отдела противодействия коррупции В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ..

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Фото и видео: Следственный комитет России