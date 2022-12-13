В Москве трех женщин задержали за попытку продать младенца

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Три женщины задержаны в российской столице за попытку продать младенца в одном из торговых центров, расположенном на севере Москвы. Соответствующее заявление сделали представители местного Следственного комитета. Известно, что происшествие зафиксирована в надзорном ведомстве еще 15 мая. Правонарушительницы планировать отдать ребенка за денежные средства в размере 60 тысяч рублей. Подозреваемых удалось задержать после составления расписок о получении денег и передачи "товара". В настоящее время по факту инцидента специалистами Тимирязевской районной инстанции проводится доследственная проверка.

Женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения, действуя организованной группой, совершили продажу девочки 2023 года рождения, получив от четвертой женщины, действующей в рамках оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент"... пресс-служба СК РФ по Москве

Отметим, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в профильное медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому.

Фото и видео: Следственный комитет России