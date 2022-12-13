В Мытищах арестован мужчина из-за ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

Мужчина в нетрезвом состоянии скрылся с места ДТП после того, как сбил на дороге девочку.

Сотрудники следственного отдела по городу Мытищи задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении автомобильной аварии, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 264 УК РФ. В настоящее время по решению местной судебной инстанции, мужчина помещен под стражу. Следствие полагает, что 11 мая 2023 года в вечерние часы водитель за рулем транспортного средства KIA в состоянии алкогольного опьянения наехал на человека. Инцидент произошел вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного по улице Сукромка. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшая девочка была госпитализирована бригадой скорой помощи.

Произведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначено проведение судебно-медицинской, молекулярно-генетической и автотехнической экспертиз. пресс-служба СК РФ по региону

В психоневрологическом детском доме трехлетняя девочка получила ожоги из-за медсестры.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет по Москве