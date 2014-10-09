В Петербурге задержан мужчина, швырнувший двухлетнего сына об асфальт

Возбуждено уголовное дело по факту истязания.

Полиция возбудила уголовное дело после происшествия на набережной реки Смоленки, которое произошло в пятницу. 5 августа. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что оперативники задержали 40-летнего жителя Псковской области и 35-летнюю гражданку Беларуси. Установлено, что пара находилась в нетрезвом виде и гуляла с двухлетним сыном мужчины, на котором взрослые срывали агрессию. В какой-то момент задержанный швырнул мальчика об асфальт с высоты 1 м.

Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы, ушибом и ссадиной в области подбородка, в состоянии средней тяжести. Семья полная, не благополучная, состоит на учете в ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что годовалая петербурженка проглотила пакетик снюса на детской площадке.

Фото: Piter.TV