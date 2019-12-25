Годовалая петербурженка проглотила пакетик снюса на детской площадке

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Маленькая девочка нашла на детской площадке на Выборгском шоссе пакетик снюса и проглотила его. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам родителей, вечером 7 августа их годовалая дочь на детской площадке у дома нашла на земле пакетик снюса и проглотила его. Врачи диагностировали острое пероральное отравление снюсом. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Ленобласти школьница попала в больницу после катания на самокате.

Фото: Piter.tv