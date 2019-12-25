В Ленобласти школьница попала в больницу после катания на самокате

Она получила серьёзные травмы после падения.

В Выборгском районе Ленобласти школьница получила серьёзные травмы во время катания на самокате. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 августа 8-летнюю девочку госпитализировали из посёлка Вещево. Школьница на даче по собственной неосторожности упала с самоката. У неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом кости справа.

Семья у девочки полная, благополучная, на учёте не состоит.

Недавно первоклассник пострадал в аварии с двумя самокатами на Маршала Захарова.

Фото: unsplash