Первоклассник пострадал в аварии с двумя самокатами на Маршала Захарова

В результате мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана правой щеки, в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 19 июля, на проспекте Маршала Захарова произошло ДТП, в результате которого пострадал первоклассник. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 30-летний мужчина, управлял электросамокатом, двигаясь по тротуару от улицы Доблести к проспекту Героев, и наехал на семилетнего первоклассника, движущегося на механическом самокате во встречном направлении.

В результате мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана правой щеки, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что Lada сбила 13-летнего мальчика на Херсонской улице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)