Lada сбила 13-летнего мальчика на Херсонской улице

Ребёнок был доставлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 18 июля, на Херсонской улице случилось ДТП, в ходе которого пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 38-летний водитель, управляя Lada, двигался от улицы Бакунина в сторону Перекупного переулка и наехал на перебегавшего дорогу 13-летнего мальчика в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП ребёнок был доставлен в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что каршеринг влетел в витрину алкомаркета на проспекте Героев.

Фото: Piter.TV