Отца задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о побоях.

Пьяный отец швырнул на асфальт двухлетнего сына в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером 5 августа на набережной Смоленки. По словам очевидцев, мужчина и женщина срывали на мальчике агрессию, а затем его швырнули на асфальт.

Отмечается, что 40-летний мужчина и 35-летняя женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. Мальчика забрали в больницу. У него черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибы и рассечение подбородка. Его состояние оценили как средней тяжести.

Отца задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о побоях. Женщину увезли в Мариинскую больницу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мирового судью подозревают в нетрезвом вождении

Фото: Piter.tv