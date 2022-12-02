В Петербурге мирового судью подозревают в нетрезвом вождении

Инцидент произошел вечером пятницы, 4 августа, на проспекте Красных Командиров.

Человека, похожего на мирового судью Фрунзенского района, задержали сотрудники ДПС за неадекватное поведение за рулем. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте" в субботу, 5 августа.

Инцидент произошел вечером пятницы, 4 августа, на проспекте Красных Командиров. Водитель автомобиля Toyota запустил работу проблескового маяка на крыше машины и создавал аварийные ситуации на дороге. Спустя некоторое время, он врезался в дерево.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за отказ от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ). Как отмечает источник, "запах стоял такой, что даже на расстоянии двух метров от патрульки пахло брожением".

Издание 78.ru пишет, что подозреваемым является именно он – мировой судья, вступивший в должность несколько месяцев назад.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с участием каршеринга на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай пострадали четыре человека.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор