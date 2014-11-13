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В ДТП с участием каршеринга на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай пострадали четыре человека
Сегодня, 9:16
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В ДТП с участием каршеринга на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай пострадали четыре человека

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Судя по кадрам, сильно пострадала передняя часть арендованного автомобиля.

В Петербурге вечером пятницы, 4 августа, на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай произошла авария с участием каршеринга и автобуса. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по кадрам, сильно пострадала передняя часть арендованного автомобиля. По данным 78.ru, в каршеринге находились четыре мужчины. Все они доставлены в больницу. Один – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Кроме того, издание пишет, что водитель был пьян.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что большегруз насмерть задавил велосипедиста на Новочеркасском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп коллонтай, дтп с каршеринговым автомобилем, проспект пятилеток
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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