В ДТП с участием каршеринга на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай пострадали четыре человека

Судя по кадрам, сильно пострадала передняя часть арендованного автомобиля.

В Петербурге вечером пятницы, 4 августа, на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Коллонтай произошла авария с участием каршеринга и автобуса. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по кадрам, сильно пострадала передняя часть арендованного автомобиля. По данным 78.ru, в каршеринге находились четыре мужчины. Все они доставлены в больницу. Один – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Кроме того, издание пишет, что водитель был пьян.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV