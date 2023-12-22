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Задержан гражданин, ранивший ножом жителя Подмосковья

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Подозреваемый в преступлении арестован.

Российские правоохранительные органы по транспорту задержали подозреваемого, который нанес ножевое ранение и другие телесные повреждения своему оппоненту.  Ранее этот инцидент произошел на платформе станции "Подлипки – Дачные" в Московской области. Злоумышленник скрылся с места инцидента.  Потерпевшим оказался местный житель 1972 года рождения. Его госпитализировали в больницу. Медики поставили пациенту диагноз "проникающее колото-резаное ранение грудной клетки".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение  фигуранта расследования. Мужчина был пойман на территории российской столицы. В результате неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения был доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "д" и "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Сейчас он отправлен под стражу.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 114-м километре КАД.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, подмосковье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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