Задержан гражданин Турции, находившегося в международном розыске

Ирина Волк рассказала о работе Интерпола.

Сотрудники Интерпола российских правоохранительных органов совместно с оперативниками по городу Москва задержали гражданина Турции Янара Рамазана, который находился в международном розыске с декабря 2015 года. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции пояснила, что иностранец подозревается в подделке документов, а также неправомерном использовании банковских карт.

B настоящее время решается вопрос o выдаче задержанного правоохранительным органам Турецкой Республики. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В Анкаре уточнили, что ранее работавший в ресторане злоумышленник запоминал реквизиты кредитных и дебетовых карт посетителей заведения, после чего использовал их для покупки товаров через Интернет. Дополнительно мужчина подделал удостоверение личности, вклеив собственную фотографию в документ другого человека.

Сотрудники полиции столичного метрополитена задержали подозреваемого в вандализме.

Фото и видео: МВД Медиа