Сотрудники полиции столичного метрополитена задержали подозреваемого в вандализме

Инцидент произошел на станции "Щукинская".

Сотрудники российских правоохранительных органов по московскому метрополитену задержали 18-летнего жителя столицы, который разбил в вестибюле станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии подземки. Подозреваемый нарушил целостность створки турникета, которая работала на вход пассажиров. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД России. В отношении гражданина ведется уголовное дело по статье 214 УК РФ за вандализм. Сейчас в отношении фигуранта расследования избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления. пресс-служба МВД Медиа

На Московском вокзале у двух пассажиров украли смартфоны.

Фото и видео: МВД Медиа