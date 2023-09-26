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Сотрудники полиции столичного метрополитена задержали подозреваемого в вандализме

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Инцидент произошел на станции "Щукинская".

Сотрудники российских правоохранительных органов по московскому метрополитену задержали 18-летнего жителя столицы, который разбил в вестибюле станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии подземки. Подозреваемый нарушил целостность створки турникета, которая работала на вход пассажиров. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД России. В отношении гражданина ведется уголовное дело по статье 214 УК РФ за вандализм. Сейчас в отношении фигуранта расследования избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

пресс-служба МВД Медиа

На Московском вокзале у двух пассажиров украли смартфоны.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: вандализм, мвд, метро, москва, щукинская
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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