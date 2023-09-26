На Московском вокзале у двух пассажиров украли смартфоны

Подозреваемые уже задержаны.

Сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли две кражи смартфонов на Московском вокзале в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась двое пострадавших с просьбой оказать им содействие в розыске их смарфтонов.

В первом случае 32-летний петербуржец во время прохождения рамок металлодетектора расположенных у входа на Московский вокзал оставил свой телефон на стойке досмотра. Следом за ним шёл 35-летний местный рабочий, который забрал гаджет себе.

Такая же ситуация произошла в Световом зале Московского вокзала. Мужчина 40 лет в ожидании поезда уснул на скамейке, а телефон положил рядом. В это время мимо проходила 45-летняя женщина. Она присела возле спящего и забрала чужой гаджет.

Подозреваемые были задержаны, у них были изъяты похищенные телефоны. Общая сумма причиненного ущерба двум потерпевшим составила 67 тысяч рублей. Возбуждено два уголовных дела по статье "Кража".

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте