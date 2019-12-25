О причинах задержания и процессуальных действий пока неизвестно.

Задержан член Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак. Об этом сообщает телеграм-канал "Кулуары КУКУ".

Известно, что Знак сообщил о том, что в штаб арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико пришли люди в масках. После этого он перестал выходить на связь.

Представитель штаба Бабарико Глеб Герман рассказал о том, что у него было запланировано интервью в зуме со Знаком на 8:30. В его начале беседы тот сказал, что "кто-то пришёл", а после отключился. После он написал Герману слово "маски".

Сейчас Максим Знак недоступен для связи.

Отметим, что позже активист Антон Мотолько опубликовал фотографию Знака, которого в неизвестном направлении ведут мужчины в масках.

Адвокат Максима Знака рассказал, что в отношении него процессуальные проводит СК Белоруссии. Причины пока неизвестны. Дома у члена КС планируется обыск.

Напомни, что Максим Знак сам является адвокатом.

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