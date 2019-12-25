Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

В Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны.

Члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову обнаружили в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Об этом сообщили в штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.

Информация поступила от нескольких анонимных источников.

Ранее в Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Неравнодушные граждане обращаются к населению с просьбой брать под контроль подъезды и дворы многоквартирных домов. Чтобы координировать белорусов, оппозиционеры создадут закрытые чаты в Telegram.

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