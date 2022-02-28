В Гомельской области начались переговоры между Россией и Украиной

Киев не намерен капитулировать, а московская сторона готова продолжать переговоры "столько, сколько потребуется".

В Гомельской области начались переговоры российской и украинской делегаций. Об этом сообщила пресс-служба кремлевского пула.

Стороны конфликта должны обсудить способы урегулирования ситуации. Они собрались недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять, чтобы обсудить военную операцию на Украине. Точное место не уточняется из-за соображений безопасности. Киев не намерен капитулировать. Московская сторона готова продолжать переговоры "столько, сколько потребуется". Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал журналистам, что они "не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации". Несколько раз время прибытия представителей Киева переносилось из-за проблем с логистикой. В итоге, в районе полудня украинская делегация добралась на вертолетах до указанной локации.

Ранее мы сообщили, что генерал-майор Конашенков рассказал, как киявляне могут покинуть город.

Видео: Telegram/Топор Live