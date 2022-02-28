Генерал-майор Конашенков рассказал, как киевляне могут покинуть город

Как отметил Конашенков, банды мародеров, грабителей и националистов получили оружие в результате решения киевских властей бесконтрольно раздавать его населению. Теперь эти люди бесчинствуют на улицах города.

Киевляне могут покинуть город по трассе Киев – Васильков. С таким предложением выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, данное направление можно считать открытым и безопасным. Он ещё раз напомнил о том, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам. Мирному населению ничего не угрожает. Главными целями по-прежнему являются объекты военной инфраструктуры.

Также Конашенков упомянул о текущей ситуации в Киеве. Как отметил генерал-майор, банды мародеров, грабителей и националистов получили оружие в результате решения киевских властей бесконтрольно раздавать его населению. Теперь эти люди бесчинствуют на улицах города.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар.