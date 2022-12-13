Лукашенко пообещал губернаторам "железную диктатуру" из-за плохого руководства на местах

Глава Белоруссии посетил с рабочей поездкой Гомельскую область.

Низкое качество управления хозяйством на местах требует введения "железной диктатуры" в вопросах дисциплины региональных чиновников. Соответствующее заявление в рамках своего рабочего визита в Гомельскую область сделал глава государства Александр Лукашенко. В качестве примера для своих слов политик рассказал о плохих темпах по мелиорации, а также неэффективное расходование денежных средств, выделенных на реализацию задачи из бюджета республики. Земли Гомельской области политик счел "золотыми".

Наступает железная диктатура. Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание - полный отрыв правительства от губернаторов. Очень медленно идет. Надо ускоряться, сегодня эту копейку вырвали тремя пальцами. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Гомельской области фиксируются проблемы с комплектованием ферм скотом и небережного обращения со специальной сельскохозяйственной техникой. По мнению лидера страны, в регионе не хватает дисциплины.

Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого