Он выразил уверенность в том, что у этих сил не получится "уничтожить наши народы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках националистических сил развязать третью мировую. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По словам белорусского лидера, "сегодня нацисты, фашисты и прочие деструктивные силы пытаются переписать историю" Второй мировой войны. Он подчеркнул, что через конфликт на Украине Белоруссию пытаются втянуть в Третью мировую войну. Также Лукашенко выразил уверенность в том, что у этих сил не получится "уничтожить наши народы".

Ранее мы сообщали, что Лукашенко проводит встречу с Пушилиным.

Видео: Telegram / Пул Первого